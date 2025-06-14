Манчестер Сіті підсилиться талантом ПСЖ

Форвард Махамаду Сангаре залишить ПСЖ вільним агентом і перейде в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє RMC Sport.

Зазначається, що талановитий нападник підпише п’ятирічний професійний контракт з командою Гвардіоли. Парижанам не вдалося домовитися із Сангаре про продовження співпраці.

Два роки тому ПСЖ підписав молодого гравця з клубу Монруж. У юнацькій команді парижан Сангаре показував вражаючу статистику: 42 голи та 4 асисти у 46 матчах.

У попередньому сезоні Юнацької ліги УЄФА він забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі за шість ігор, ставши найкращим бомбардиром турніру.

Раніше повідомлялося, що український захисник Ілля Забарний погодив особистий контракт з французьким ПСЖ.