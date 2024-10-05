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Сабо висловився про трансфери українців у європейські гранди: Ви що, божевільні?!

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 12:20
Сабо висловився про трансфери українців у європейські гранди: Ви що, божевільні?!
Закарпатська асоціація футболу

Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував низку українських футболістів, яким пророчать майбутнє у європейських топчемпіонатах.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Наших футболістів уже й так перестали купувати. Он Челсі Мудрика купили і тепер самі не раді. Та й Довбик у Ромі не заграє, я впевнений. Читав якось, що Судакова мало не в Реал сватали. Ви що, божевільні?! У футболі зовсім не розумієтеся?!

Ванат теж у Європу не поїде. Ну куди йому? Пацанятко ще. Та й не буде він рости. У нього немає того, що є в інших класних форвардів: руху і нахабства. Нападники високого рівня весь час атакують і захищаються, а Ванат тільки біля захисника рухається", – сказав Сабо.

Раніше Йожеф Сабо вкотре висловив критику нападнику збірної України Владиславу Ванату.

Нагадаємо, напередодні Динамо та Шахтар виступили у Лізі Європи та Лізі чемпіонів. "Гірники" поступилися Аталанті (0:3), а "біло-сині" зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).

Динамо Київ Рома Челсі Георгій Судаков Артем Довбик Йожеф Сабо Михайло Мудрик Владислав Ванат Ліга чемпіонів-2024/25 Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

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