Сабо висловився про трансфери українців у європейські гранди: Ви що, божевільні?!

Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував низку українських футболістів, яким пророчать майбутнє у європейських топчемпіонатах.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Наших футболістів уже й так перестали купувати. Он Челсі Мудрика купили і тепер самі не раді. Та й Довбик у Ромі не заграє, я впевнений. Читав якось, що Судакова мало не в Реал сватали. Ви що, божевільні?! У футболі зовсім не розумієтеся?!

Ванат теж у Європу не поїде. Ну куди йому? Пацанятко ще. Та й не буде він рости. У нього немає того, що є в інших класних форвардів: руху і нахабства. Нападники високого рівня весь час атакують і захищаються, а Ванат тільки біля захисника рухається", – сказав Сабо.