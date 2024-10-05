Сабо висловився про трансфери українців у європейські гранди: Ви що, божевільні?!
Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував низку українських футболістів, яким пророчать майбутнє у європейських топчемпіонатах.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Наших футболістів уже й так перестали купувати. Он Челсі Мудрика купили і тепер самі не раді. Та й Довбик у Ромі не заграє, я впевнений. Читав якось, що Судакова мало не в Реал сватали. Ви що, божевільні?! У футболі зовсім не розумієтеся?!
Ванат теж у Європу не поїде. Ну куди йому? Пацанятко ще. Та й не буде він рости. У нього немає того, що є в інших класних форвардів: руху і нахабства. Нападники високого рівня весь час атакують і захищаються, а Ванат тільки біля захисника рухається", – сказав Сабо.
Раніше Йожеф Сабо вкотре висловив критику нападнику збірної України Владиславу Ванату.
Нагадаємо, напередодні Динамо та Шахтар виступили у Лізі Європи та Лізі чемпіонів. "Гірники" поступилися Аталанті (0:3), а "біло-сині" зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).