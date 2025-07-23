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Дивитися соромно: Сабо – про перемогу Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 23 липня 2025, 15:35
Дивитися соромно: Сабо – про перемогу Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо розкритикував столичний клуб за матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс (3:0).

Цитує тренера Blik.

На думку Сабо, підопічні Шовковського показали дуже слабку гру.

"Я навіть не всю гру дивився, бо дивитися було соромно! Хамрун – це команда рівня другої ліги, і Динамо в цьому матчі теж опустилося до цього рівня.

Те, що я побачив, навіть футболом назвати не можна. Дуже слабка гра у виконанні київського клубу, просто ніякі. Купа помилок, швидкості немає, все пішки. Ну не грають так сьогодні у футбол!

[У складі Динамо] не сподобався ніхто! Несерйозно кияни поставилися до матчу. Ярмоленко пішки ходив по полю, та й інші теж", – заявив Сабо.

Матч-відповідь Динамо – Хамрун відбудеться за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійську команду, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

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