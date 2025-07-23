Дивитися соромно: Сабо – про перемогу Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо розкритикував столичний клуб за матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс (3:0).
Цитує тренера Blik.
На думку Сабо, підопічні Шовковського показали дуже слабку гру.
"Я навіть не всю гру дивився, бо дивитися було соромно! Хамрун – це команда рівня другої ліги, і Динамо в цьому матчі теж опустилося до цього рівня.
Те, що я побачив, навіть футболом назвати не можна. Дуже слабка гра у виконанні київського клубу, просто ніякі. Купа помилок, швидкості немає, все пішки. Ну не грають так сьогодні у футбол!
[У складі Динамо] не сподобався ніхто! Несерйозно кияни поставилися до матчу. Ярмоленко пішки ходив по полю, та й інші теж", – заявив Сабо.
Матч-відповідь Динамо – Хамрун відбудеться за тиждень, 29 липня.
Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійську команду, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.