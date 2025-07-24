Зник футболіст: Сабо – розчарований формою гравця Динамо

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо оцінив гру півзахисника киян Володимира Бражка.

Цитує тренера Blik.

"Спад Бражка через стосунки з блогеркою Дашею Квітковою? Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку.

Факт в тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Бражко ще в минулому році став запасним. Немає його, зник футболіст.

Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав. Бражко у грі з Хамруном вийшов на заміну, але нічого не показав, я не бачив його на полі", ‒ сказав Сабо.