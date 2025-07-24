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Зник футболіст: Сабо – розчарований формою гравця Динамо

Олександр Булава — 24 липня 2025, 20:25
Зник футболіст: Сабо – розчарований формою гравця Динамо
Володимир Бражко
ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо оцінив гру півзахисника киян Володимира Бражка.

Цитує тренера Blik.

"Спад Бражка через стосунки з блогеркою Дашею Квітковою? Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку.

Факт в тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Бражко ще в минулому році став запасним. Немає його, зник футболіст.

Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав. Бражко у грі з Хамруном вийшов на заміну, але нічого не показав, я не бачив його на полі", ‒ сказав Сабо.

Напередодні Динамо розгромило Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

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