Зник футболіст: Сабо – розчарований формою гравця Динамо
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо оцінив гру півзахисника киян Володимира Бражка.
Цитує тренера Blik.
"Спад Бражка через стосунки з блогеркою Дашею Квітковою? Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку.
Факт в тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Бражко ще в минулому році став запасним. Немає його, зник футболіст.
Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав. Бражко у грі з Хамруном вийшов на заміну, але нічого не показав, я не бачив його на полі", ‒ сказав Сабо.
Напередодні Динамо розгромило Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.
Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.