Божевільний Рюдігер та гол Мбаппе зі штрафного: відеоогляд матчу Барселона – Реал

Вчора, 26 квітня, каталонська Барселона здолала Реал у фіналі Кубку Іспанії, вигравши свій 32-й подібний трофей.

Перемогу "блаугранас" у напруженому поєдинку приніс гол Жюля Кунде за чотири хвилини до завершення додаткового часу. Кульмінацією протистояння стали видалення Беллінгема, Васкеса та Рюдігера, який збожеволів та кинувся на арбітра. На другій доданій хвилині він не зарахував гол Кіліана Мбаппе.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал

Барселона – Реал Мадрид 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 28, Педрі, 1:1 – 70, Мбаппе, 1:2 – 77, Чуамені, 2:2 – 84, Торрес, 3:2 – 116, Кунде

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.