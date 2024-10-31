Ми повністю домінували: Ротань – про перемогу над ЮКСА в Кубку України

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував перемогу над ЮКСА в 1/8 фіналу Кубка України, наголосивши, що його підопічні повністю домінували на полі.

Слова фахівця наводить Sport Arena.

"Ми довіряємо всім нашим футболістам. Усі готуються, і це конкуренція. Ми дали шанс хлопцям, які найменше грають у чемпіонаті. Мені сподобалася їхня гра в першому таймі. Ми повністю домінували, забили чотири м’ячі. Мотивація у хлопців була належним чином. Мені сподобалося те, як вони реагували на втрату м’яча.



Однак у другому таймі ми побачили інший менталітет – досягти всього малою кров’ю. Це мені не сподобалось. Ми маємо стати справжніми професіоналами. Важливо було краще працювати із м’ячем – це не вдалося у другому таймі. Але ми обов’язково переговоримо із хлопцями", – сказав Ротань.