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Визначився головний арбітр фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр

Станіслав Лисак — 20 травня, 13:00
Визначився головний арбітр фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр

Головним арбітром фінального поєдинку Ліги Європи сезону-2023/2024 буде румунський суддя Іштван Ковач.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Ковачу асистуватимуть Васіле Марінеску та Міхай Артене (обидва — Румунія). Четвертим арбітром призначили словака Браніслава Ганцко.

Головним рефері VAR стане Поль ван Бекель із Нідерландів, а допомагатимуть йому Каталін Попа з Румунії та нідерландець Роб Діперінк.

Для Ковача цей матч стане десятим у нинішньому сезоні єврокубків. Іштван був головним рефері у восьми поєдинках Ліги чемпіонів, включаючи матч-відповідь між Барселоною та ПСЖ, і одному в Лізі Європи.

Зазначимо, що для румунського судді цей поєдинок стане другим фіналом єврокубка після роботи в фіналі Ліги конференцій у 2022 році, в якому Рома виявилася сильнішою за Феєнорд.

Фінал Ліги Європи УЄФА між Аталантою та Баєром відбудеться в середу, 22 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Аталанта Ліга Європи Баєр Леверкузен Іштван Ковач

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