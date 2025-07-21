Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Перші домашні матчі нового сезону УПЛ Рух проведе на арені Карпат: відома причина

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 15:45
Перші домашні матчі нового сезону УПЛ Рух проведе на арені Карпат: відома причина
Стадіон "Україна"

Рух свої перші три домашні поєдинки нового сезону Української Прем'єр-ліги зіграє на стадіоні "Україна", який є домашньою ареною Карпат.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Причиною такого рішення стала заміна газону на "Арені Львів". Так, на "Україні" Рух зіграє з Полтавою (1 серпня), Динамо (базова дата – 9 серпня) та Оболонню (базова дата – 16 серпня).

Нагадаємо, що колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ. За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці.

Раніше команду в статусі вільних агентів залишили Владислав Погорілий і Артур Ременяк.

Рух Чемпіонат України, УПЛ Карпати Львів

Чемпіонат України, УПЛ

Колос припинив співпрацю з легіонером
Полісся може підписати захисника Олександрії
Карпати орендують вінгера португальського клубу – джерело
Ярмоленко підкорив цікаве досягнення в УПЛ сезону-2024/25
Олександрія оголосила про підписання бразильського вінгера

Останні новини