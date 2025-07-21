Перші домашні матчі нового сезону УПЛ Рух проведе на арені Карпат: відома причина

Рух свої перші три домашні поєдинки нового сезону Української Прем'єр-ліги зіграє на стадіоні "Україна", який є домашньою ареною Карпат.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Причиною такого рішення стала заміна газону на "Арені Львів". Так, на "Україні" Рух зіграє з Полтавою (1 серпня), Динамо (базова дата – 9 серпня) та Оболонню (базова дата – 16 серпня).

Нагадаємо, що колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ. За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці.

Раніше команду в статусі вільних агентів залишили Владислав Погорілий і Артур Ременяк.