Рух завершив співпрацю із двома футболістами

Владислав Погорілий і Артур Ременяк покидають Рух у статусі вільних агентів.

Про це інформує пресслужба клубу.

21-річний нападник Погорілий приєднався до "жовто-чорних" у лютому 2025 року. Відтоді Владислав провів у складі Руха 4 матчі.

Тоді як 24-річний півзахисник Ременяк приєднався до Руха у січні 2025 року. Загалом у складі "жовто-чорних" Артур провів 4 гри.

"ФК Рух дякує Владиславу Погорілому та Артуру Ременяку за співпрацю і професіоналізм та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", – зазначили у клубі.

Раніше основний воротар Руха перейшов у ЛНЗ.