Ван Ністелрой стане наступним тренером одного з клубів АПЛ

Руд ван Ністелрой близький до повернення до Англійської Прем'єр-ліги в якості тренера Лестера.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, сторони провели тривалі переговори, в результаті яких вони погодили майбутню співпрацю.

Нідерландець має бути затверджений як заміна Стіву Куперу, який був звільнений кілька днів тому через незадовільні результати команди в цьому сезонію

Іншими претендентами на роботу з "лисами" були екстренер Челсі Грем Поттер та екстренер Вест Гема Девід Моєс.

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Нагадаємо, що Руд ван Ністелрой нещодавно залишив Манчестер Юнайтед, де він працював тимчасовим тренером після звільнення Еріка тен Гага.

Саме під його керівництвом "червоні дияволи" двічі обіграли Лестер: спочатку в Кубку ліги (5:2), а потім в АПЛ (3:0).

Наразі Лестер займає 16-те місце в таблиці чемпіонату Англії, маючи 10 очок після 12 зіграних турів.

Раніше з'явилася інформація, що один з лідерів Манчестер Юнайтед вже готується повернутися на поле після невеликого пошкодження.