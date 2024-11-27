Ван Ністелрой стане наступним тренером одного з клубів АПЛ
Руд ван Ністелрой близький до повернення до Англійської Прем'єр-ліги в якості тренера Лестера.
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, сторони провели тривалі переговори, в результаті яких вони погодили майбутню співпрацю.
Нідерландець має бути затверджений як заміна Стіву Куперу, який був звільнений кілька днів тому через незадовільні результати команди в цьому сезонію
Іншими претендентами на роботу з "лисами" були екстренер Челсі Грем Поттер та екстренер Вест Гема Девід Моєс.
Нагадаємо, що Руд ван Ністелрой нещодавно залишив Манчестер Юнайтед, де він працював тимчасовим тренером після звільнення Еріка тен Гага.
Саме під його керівництвом "червоні дияволи" двічі обіграли Лестер: спочатку в Кубку ліги (5:2), а потім в АПЛ (3:0).
Наразі Лестер займає 16-те місце в таблиці чемпіонату Англії, маючи 10 очок після 12 зіграних турів.
Раніше з'явилася інформація, що один з лідерів Манчестер Юнайтед вже готується повернутися на поле після невеликого пошкодження.