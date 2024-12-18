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Аморім: Рашфорд правий про новий виклик, бо він вже тут, у Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 18 грудня 2024, 12:10
Аморім: Рашфорд правий про новий виклик, бо він вже тут, у Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на інтерв'ю Маркуса Рашфорда, у якому гравець заявив про готовність до нового виклику.

Слова 39-річного португальця наводить Sky Sports.

"Такому клубу потрібні великі таланти, а він – великий талант, тому нам просто потрібно, щоб він виступав на найвищому рівні, і я зосереджуюсь на цьому. Я просто хочу допомогти Маркусу.

Я думаю, що він має рацію. Перед нами тут стоїть новий виклик, і він важкий, це найбільший виклик у футболі, тому що ми перебуваємо у складній ситуації.

Це дійсно новий виклик. Я сподіваюся, що всі мої гравці готові до цього нового виклику", – сказав Аморім.

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Наставник також додав, що він не говорив із футболістом про це інтерв'ю.

"Чи говорив я із ним? Ще ні. Я дав йому з хлопцями вихідний, він наш гравець і готовий до наступної гри".

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе у межах чвертьфіналу Кубку ліги. У четвер, 19 грудня, "червоні дияволи" зустрінуться з Тоттенгемом. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вінгер манкуніанців Алехандро Гарначо отримав нагороду імені Ференца Пушкаша за гол у ворота Евертона.

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