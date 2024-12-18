Аморім: Рашфорд правий про новий виклик, бо він вже тут, у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на інтерв'ю Маркуса Рашфорда, у якому гравець заявив про готовність до нового виклику.

Слова 39-річного португальця наводить Sky Sports.

"Такому клубу потрібні великі таланти, а він – великий талант, тому нам просто потрібно, щоб він виступав на найвищому рівні, і я зосереджуюсь на цьому. Я просто хочу допомогти Маркусу.

Я думаю, що він має рацію. Перед нами тут стоїть новий виклик, і він важкий, це найбільший виклик у футболі, тому що ми перебуваємо у складній ситуації.

Це дійсно новий виклик. Я сподіваюся, що всі мої гравці готові до цього нового виклику", – сказав Аморім.