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Аморім: Манчестер Юнайтед буде страждати ще протягом тривалого періоду

Олексій Погорелов — 25 листопада 2024, 10:00
Аморім: Манчестер Юнайтед буде страждати ще протягом тривалого періоду
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки першого матчу на чолі команди.

Слова 39-річного фахівця наводить ESPN.

"Червоні дияволи" не змогли обіграти Іпсвіч (1:1) у першій грі з новим наставником. Португалець вважає, що пройде багато часу, перш ніж команда почне грати у те, що він хоче.

"Я знаю, що це розчаровує вболівальників, але ми так сильно змінюємося в цей момент, у нас багато матчів. Ми будемо страждати протягом тривалого періоду і будемо намагатися вигравати ігри, але на це потрібен час.

Ми повинні вигравати матчі, але ми могли б програти, якби не (Андре) Онана, тому я думаю, що ми повинні розуміти це, думати і бути прагматичними, що у цих хлопців було два дні на тренування, щоб так сильно змінитися.

Гравцям важко за три дні впоратися з усім, але ми забуваємо про нову ідею. Думаю, саме тому мене привезли сюди посеред сезону, і ми намагаємося впоратися з тим, до чого вони звикли (під керівництвом Еріка тен Хага)", – сказав Аморім.

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На думку тренера, футболісти МЮ почнуть поступово розуміти його ідею та принципи його футболу.

"Це як сходинки. Ми повинні вкласти в голови, структуру. Коли вони почнуть думати про структуру, вони гратимуть набагато краще.

Але для цього нам потрібен час, і за цей час ми повинні примудритися вигравати ігри. Це дуже важливо, і я це знаю".

Нагадаємо, що раніше Рубен Аморім пожалівся на дуже часті зустрічі з журналістами, які відволікають його від роботи з командою.
Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Манчестер Юнайтед

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