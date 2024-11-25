Аморім: Манчестер Юнайтед буде страждати ще протягом тривалого періоду

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки першого матчу на чолі команди.

Слова 39-річного фахівця наводить ESPN.

"Червоні дияволи" не змогли обіграти Іпсвіч (1:1) у першій грі з новим наставником. Португалець вважає, що пройде багато часу, перш ніж команда почне грати у те, що він хоче.

"Я знаю, що це розчаровує вболівальників, але ми так сильно змінюємося в цей момент, у нас багато матчів. Ми будемо страждати протягом тривалого періоду і будемо намагатися вигравати ігри, але на це потрібен час.

Ми повинні вигравати матчі, але ми могли б програти, якби не (Андре) Онана, тому я думаю, що ми повинні розуміти це, думати і бути прагматичними, що у цих хлопців було два дні на тренування, щоб так сильно змінитися.

Гравцям важко за три дні впоратися з усім, але ми забуваємо про нову ідею. Думаю, саме тому мене привезли сюди посеред сезону, і ми намагаємося впоратися з тим, до чого вони звикли (під керівництвом Еріка тен Хага)", – сказав Аморім.