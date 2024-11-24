Аморім пожалівся на тиск з боку журналістів після першого матчу на чолі МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вже встиг втомитися від підвищеної уваги з боку медійників.

Про це він розповів після нічиєї у своєму дебютному матчі на чолі "червоних дияволів". Його слова наводить BBC.

"Мої гравці забагато думали. Ми втратили кілька м’ячів без тиску. Але вони дуже-дуже старалися і хочуть цього. Цього тижня я говорив зі ЗМІ більше, ніж за чотири роки в Спортінгу. Я хочу просто працювати зі своїми гравцями. Більше нічого. Вам дуже пощастило, бо у вас найкраща ліга у світі. Але сьогодні я не відчуваю особливого, тому що я просто хочу вигравати матчі", – сказав Аморім.

Перед тим, як очолити Манчестер Юнайтед, 39-річний португалець тренував лише на Батьківщині. Рубена Аморім називають новим Жозе Моурінью – він досяг значного успіху зі Спортингом, повернувши "зелено-білим" чемпіонський титул після майже 20 років очікування.