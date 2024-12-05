Аморім – про поразку Арсеналу: Потрібно більше ідей, без цього нам важко

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про розвиток свого тактичного плану після поразки Арсеналу (0:2) у 14 турі АПЛ.

Слова 39-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

"Ви бачите структуру, бачите ідею. Ви можете бачити взаємодію між центральними захисниками та півзахистом. Але потім ви бачите, що нам потрібно працювати в останній третині поля. Нам потрібно більше ідей. Ви бачите, як це важко", – сказав Аморім.

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Поразка від Арсенала стала для Аморіма першою на чолі "червоних дияволів".

До цього під його керівництвом манкуніанці зіграли внічию з Іпсвічем (1:1) та здобули перемогу у матчах з Буде/Глімт (3:2) та Евертоном (4:0).

Після 14 турів Манчестер Юнайтед займає 11-те місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 19 очок.

Раніше Рубен Аморім заявив, що йому потрібен такий гравець, як Амад Діалло. Наставник сподівається, що футболіст та клуб зможуть домовитися щодо нового контракту.