Аморім – про поразку Арсеналу: Потрібно більше ідей, без цього нам важко
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про розвиток свого тактичного плану після поразки Арсеналу (0:2) у 14 турі АПЛ.
Слова 39-річного португальця наводить Фабріціо Романо.
"Ви бачите структуру, бачите ідею. Ви можете бачити взаємодію між центральними захисниками та півзахистом.
Але потім ви бачите, що нам потрібно працювати в останній третині поля. Нам потрібно більше ідей. Ви бачите, як це важко", – сказав Аморім.
Поразка від Арсенала стала для Аморіма першою на чолі "червоних дияволів".
До цього під його керівництвом манкуніанці зіграли внічию з Іпсвічем (1:1) та здобули перемогу у матчах з Буде/Глімт (3:2) та Евертоном (4:0).
Після 14 турів Манчестер Юнайтед займає 11-те місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 19 очок.
Раніше Рубен Аморім заявив, що йому потрібен такий гравець, як Амад Діалло. Наставник сподівається, що футболіст та клуб зможуть домовитися щодо нового контракту.