Аморім: Амад продовжить контракт з Манчестер Юнайтед, мені потрібен такий гравець

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім упевнений, що Амад Діалло незабаром продовжить контракт з клубом.

Слова 39-річного португальця наводить The Athletic.

Чинний контракт вінгера з манкуніанцями закінчиться наступного літа. При цьому клуб має опцію продовження ще на рік.

Сторони ведуть переговори про нову угоду. Сам 22-річний івуарієць не приховує свого бажання підписати продовження. Цього хоче й новий тренер МЮ.

"Я думаю, що він хоче залишитися, і ми хочемо, щоб він залишився, так що це зрозуміло. Ми знайдемо рішення", – сказав Аморім.

Португальський фахівець вважає, що Амад, який зараз грає правого латераля, може виконувати роль "десятки".

"Я думаю, що це одна з найбільших переваг Амада, як на мене. Він дуже добре грає на цій позиції, але також грає між лініями, тому що він добре контролює ситуацію і здається швидшим з м'ячем, ніж без нього. Це те, що він має, і він здатен грати на обох позиціях. І він може грати в різних системах. У майбутньому, можливо, ми будемо грати за іншою системою. Тож це саме той гравець, який нам потрібен у команді".

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Юнайтед проведе виїзну гру з Арсеналом. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:15 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що колишній тренер "червоних дияволів" може отримати роботу в одному з клубів-учасників Ліги чемпіонів.