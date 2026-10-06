Казахстан та Фарерські острови розіграли нічию у матчі з двома вилученнями у 4-му турі Ліги націй

У вівторок, 6 жовтня, низкою матчів продовжився четвертий тур Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня у Лізі С зійшлися Казахстан та Фарерські острови. Протягом більшої частини поєдинку фарерська команда вела у рахунку.

Казахи зуміли змінити перебіг поєдинку лише після вилучення Агнарссона. Спершу відзначився голом Малий, а потім відновив паритет Аліп. Зрештою збірна Казахстану також залишилась у меншості на останніх хвилинах гри.

Ліга націй УЄФА

4 тур, 6 жовтня

Ліга С

Казахстан – Фарерські острови – 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Кнудсен, 0:2 – 63 Турі, 1:2 – 68 Малий, 2:2 – 76 Аліп

Вилучення: Агнарссон 65 (Фарерські острови), Малий 85 (Казахстан)

Решта матчів ігрового дня розпочнуться о 21:45 за київським часом. У Лізі А Англія зустрінеться з Чехією, а Хорватія прийматиме Іспанію. Також відбудеться низка матчів у Лігах В та С

Нагадаємо, що у попередніх матчах 3-го туру Франція розгромила Бельгію, Італія впевнено перемогла Туреччину, а Україна поступилася Угорщині.