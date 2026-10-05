Кіпр здобув вольову перемогу над Латвією у 4 турі Ліги націй

У понеділок, 5 жовтня, відбудеться низка матчів 4-го туру Ліги націй УЄФА-2026/27.

Так, у стартовій зустрічі ігрового дня, яка відбулася у Лізі С, Кіпр вдома здобув вольову перемогу над Латвією.

Господарі першими пропустили на початку другого тайму, однак за 20 хвилин до завершення основного часу змогли відновити паритет, а вже у компенсований арбітром час вирвати перемогу.

Інші матчі стартуватимуть о 21:45. Зокрема, у Лізі А Франція прийме Бельгію, а Італія зіграє проти Туреччини.

У Лізі В свій поєдинок 4-го туру проти Угорщини проведе і збірна України.

Ліга націй УЄФА

4 тур, 5 жовтня

Ліга С

Кіпр – Латвія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Дашкевичс, 1:1 – 70 Кості, 2:1 – 90+4 Едвардс

Нагадаємо, 4 жовтня Португалія перемогла Норвегію, Нідерланди здолали Сербію, Німеччина знову не переграла Грецію.