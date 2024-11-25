Полісся прийматиме Зорю в завершальному матчі 14 туру УПЛ
Сьогодні, 25 листопада, після паузи на матчі збірних відбудеться заключний поєдинок 14 туру Української Прем'єр-ліги.
Житомирське Полісся, яке знаходиться у верхній частині турнірної таблиці, прийматиме на власному полі луганську Зорю, що розташувалася на 11 сходинці.
Чемпіонат України – УПЛ
25 листопада, 14 тур
25 листопада, 14 тур
18:00 Полісся – Зоря
Переглянути матчі можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Напередодні київське Динамо обіграло Чорноморець, а Шахтар завдяки успішному другому таймі розгромив Інгулець.