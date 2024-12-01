Шахтар зустрінеться з Рухом, Колос прийме Динамо у 15 турі УПЛ
Сьогодні, 1 грудня, відбудеться 3 матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.
Розпочнеться ігровий день з поєдинку між Олександрією та одеським Чорноморцем. У центральному матчі туру донецький Шахтар прийматиме львівський Рух, а Колос зустрінеться з Динамо
Чемпіонат України – УПЛ
15 тур, 1 грудня
13:00 Олександрія – Чорноморець
15:30 Колос – Динамо Київ
18:00 Шахтар – Рух
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Напередодні Кривбас із хеттриком Твердохліба розібрався з Поліссям, Лівий берег на останніх секундах врятувався від поразки у грі з Оболонню, а Верес з дублем Луана здолав ЛНЗ