Шахтар зустрінеться з Рухом, Колос прийме Динамо у 15 турі УПЛ

Сьогодні, 1 грудня, відбудеться 3 матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Розпочнеться ігровий день з поєдинку між Олександрією та одеським Чорноморцем. У центральному матчі туру донецький Шахтар прийматиме львівський Рух, а Колос зустрінеться з Динамо

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 1 грудня

13:00 Олександрія – Чорноморець

15:30 Колос – Динамо Київ

18:00 Шахтар – Рух

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні Кривбас із хеттриком Твердохліба розібрався з Поліссям, Лівий берег на останніх секундах врятувався від поразки у грі з Оболонню, а Верес з дублем Луана здолав ЛНЗ