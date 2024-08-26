Кальярі прийме Комо, Ювентус зіграє з Вероною в 2 турі Серії А
Сьогодні, 26 серпня, відбудуться два заключні матчі 2 туру італійської Серії А.
Кальярі прийме дебютанта елітного дивізіону — Комо, а Ювентус на виїзді зіграє проти Верони.
Розклад матчів Серії А на 26 серпня
- Кальярі — Комо 19:30
- Верона — Ювентус 21:45
Нагадаємо, у стартовому турі Комо розгромно поступився Ювентусу, а Верона з аналогічним рахунком сенсаційно перемогла Наполі.
Напередодні Рома вдома поступилася Емполі, а Торіно несподівано здолав Аталанту. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.