Кальярі прийме Комо, Ювентус зіграє з Вероною в 2 турі Серії А

Сьогодні, 26 серпня, відбудуться два заключні матчі 2 туру італійської Серії А.

Кальярі прийме дебютанта елітного дивізіону — Комо, а Ювентус на виїзді зіграє проти Верони.

Розклад матчів Серії А на 26 серпня

Кальярі — Комо 19:30

Верона — Ювентус 21:45

Нагадаємо, у стартовому турі Комо розгромно поступився Ювентусу, а Верона з аналогічним рахунком сенсаційно перемогла Наполі.

Напередодні Рома вдома поступилася Емполі, а Торіно несподівано здолав Аталанту. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.