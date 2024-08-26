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Кальярі прийме Комо, Ювентус зіграє з Вероною в 2 турі Серії А

Ігор Чернявський — 26 серпня, 09:00
Кальярі прийме Комо, Ювентус зіграє з Вероною в 2 турі Серії А

Сьогодні, 26 серпня, відбудуться два заключні матчі 2 туру італійської Серії А.

Кальярі прийме дебютанта елітного дивізіону — Комо, а Ювентус на виїзді зіграє проти Верони.

Розклад матчів Серії А на 26 серпня

  • Кальярі — Комо 19:30
  • Верона — Ювентус 21:45

Нагадаємо, у стартовому турі Комо розгромно поступився Ювентусу, а Верона з аналогічним рахунком сенсаційно перемогла Наполі.

Напередодні Рома вдома поступилася Емполі, а Торіно несподівано здолав Аталанту. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.

Верона Кальярі Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Комо

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