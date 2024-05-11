Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати зіграють з Маріуполем, Металіст прийме Гірник-Спорт: розклад матчів Першої ліги

Микола Дендак — 11 травня, 10:45
Карпати зіграють з Маріуполем, Металіст прийме Гірник-Спорт: розклад матчів Першої ліги

У суботу, 11 травня, відбудуться п'ять матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у чемпіонській групі Карпати зіграють з Маріуполем, а у групі вибування Металіст прийме Гірник-Спорт.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 13:00 ФСК Маріуполь — Карпати
  • 14:00 СК Полтава — Кудрівка-Нива

Група "Вибування":

  • 12:30 Металіст — Гірник-Спорт
  • 13:30 Поділля — Діназ
  • 14:30 Хуст — Чернігів

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу. Також напередодні Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ.

Гірник Спорт Діназ Карпати Металіст Чемпіонат України, Перша ліга Поділля СК Полтава Чернігів ФСК Маріуполь Хуст Кудрівка-Нива

Чемпіонат України, Перша ліга

Матч Першої ліги можуть провести в 50 кілометрах від лінії фронту
Інгулець зіграє з Агробізнесом, Лівий берег прийме Прикарпаття: розклад матчів Першої ліги
Захист України ставимо на перше місце: ОК Захід відрегувало на звернення Хуста до Шевченка з проханням захистити гравця від мобізації
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
Гравця Першої ліги доправили в ТЦК на Закарпатті

Останні новини