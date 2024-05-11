Карпати зіграють з Маріуполем, Металіст прийме Гірник-Спорт: розклад матчів Першої ліги

У суботу, 11 травня, відбудуться п'ять матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у чемпіонській групі Карпати зіграють з Маріуполем, а у групі вибування Металіст прийме Гірник-Спорт.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

13:00 ФСК Маріуполь — Карпати

14:00 СК Полтава — Кудрівка-Нива

Група "Вибування":

12:30 Металіст — Гірник-Спорт

13:30 Поділля — Діназ

14:30 Хуст — Чернігів

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу. Також напередодні Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ.