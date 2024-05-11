Карпати зіграють з Маріуполем, Металіст прийме Гірник-Спорт: розклад матчів Першої ліги
У суботу, 11 травня, відбудуться п'ять матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Зокрема, у чемпіонській групі Карпати зіграють з Маріуполем, а у групі вибування Металіст прийме Гірник-Спорт.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 13:00 ФСК Маріуполь — Карпати
- 14:00 СК Полтава — Кудрівка-Нива
Група "Вибування":
- 12:30 Металіст — Гірник-Спорт
- 13:30 Поділля — Діназ
- 14:30 Хуст — Чернігів
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу. Також напередодні Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ.