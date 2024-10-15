Португалія зіграє з Шотландією, Іспанія прийме Сербію в 4 турі Ліги націй

Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться вісім матчів у межах четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, чинний чемпіон Європи Іспанія прийматиме Сербію, Польща зустрінеться з Хорватією, а Португалія завітає в гості до Шотландії.

Ліга націй сезону-2024/25

4 тур, 15 жовтня

Ліга A

Група 1

21:45 Шотландія – Португалія

21:45 Польща – Хорватія

Група 4

21:45 Іспанія – Сербія

21:45 Швейцарія – Данія

Ліга C

Група 2

21:45 Косово – Кіпр

21:45 Литва – Румунія

Група 3

21:45 Білорусь – Люксембург

21:45 Північна Ірландія – Болгарія

Напередодні збірна України зіграла внічию з Чехією у матчі Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва розташувалися на останній сходинці турнірної таблиці після чотирьох турів.

Також Франція в меншості зберегла перемогу над Бельгією, а Німеччина обіграла Нідерланди. З результатами матчів 4 туру Ліги націй можна ознайомитись за посиланням.