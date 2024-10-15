Португалія зіграє з Шотландією, Іспанія прийме Сербію в 4 турі Ліги націй
Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться вісім матчів у межах четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Зокрема, чинний чемпіон Європи Іспанія прийматиме Сербію, Польща зустрінеться з Хорватією, а Португалія завітає в гості до Шотландії.
Ліга A
Група 1
21:45 Шотландія – Португалія
21:45 Польща – Хорватія
Група 4
21:45 Іспанія – Сербія
21:45 Швейцарія – Данія
Ліга C
Група 2
21:45 Косово – Кіпр
21:45 Литва – Румунія
Група 3
21:45 Білорусь – Люксембург
21:45 Північна Ірландія – Болгарія
Напередодні збірна України зіграла внічию з Чехією у матчі Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва розташувалися на останній сходинці турнірної таблиці після чотирьох турів.
Також Франція в меншості зберегла перемогу над Бельгією, а Німеччина обіграла Нідерланди. З результатами матчів 4 туру Ліги націй можна ознайомитись за посиланням.