Челсі Мудрика зіграє проти Гента у Лізі конференцій
Сьогодні, 3 жовтня, відбудеться 16 матчів 1 етапу основного раунду Ліги конференцій сезону-2024/25.
Зокрема, лондонський Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зіграє проти бельгійського Гента. "Сині" проведуть цей матч вдома. Напередодні головний тренер колективу Енцо Мареска натякнув на можливу участь Мудрика у цьому поєдинку.
19:45. Гайденгайм – Олімпія Любляна
19:45. Динамо М. – Хартс
19:45. Легія – Бетіс
19:45. Молде – Ларн
19:45. Ноах – Млада Болеслав
19:45. Омонія – Вікінгур Рейк'явік
19:45. Серкль Брюгге – Санкт-Галлен
19:45. Астана – Бачка-Топола
22:00. Борац Баня-Лука – Панатінаїкос
22:00. Копенгаген – Ягеллонія
22:00. ЛАСК – Юргорден
22:00. Лугано – ГІК
22:00. Петрокуб – Пафос
22:00. Фіорентина – Нью-Сейнтс
22:00. Челсі – Гент
22:00. Шемрок Роверс – АПОЕЛ
Нагадаємо, напередодні португальська Віторія вдома впевнено розібралась зі словенським Целє. Істанбул поступився австрійському Рапіду.
Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.