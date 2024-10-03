Челсі Мудрика зіграє проти Гента у Лізі конференцій

Сьогодні, 3 жовтня, відбудеться 16 матчів 1 етапу основного раунду Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зокрема, лондонський Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зіграє проти бельгійського Гента. "Сині" проведуть цей матч вдома. Напередодні головний тренер колективу Енцо Мареска натякнув на можливу участь Мудрика у цьому поєдинку.

Ліга конференцій УЄФА

1 тур, 3 жовтня

19:45. Гайденгайм – Олімпія Любляна

19:45. Динамо М. – Хартс

19:45. Легія – Бетіс

19:45. Молде – Ларн

19:45. Ноах – Млада Болеслав

19:45. Омонія – Вікінгур Рейк'явік

19:45. Серкль Брюгге – Санкт-Галлен

19:45. Астана – Бачка-Топола

22:00. Борац Баня-Лука – Панатінаїкос

22:00. Копенгаген – Ягеллонія

22:00. ЛАСК – Юргорден

22:00. Лугано – ГІК

22:00. Петрокуб – Пафос

22:00. Фіорентина – Нью-Сейнтс

22:00. Челсі – Гент

22:00. Шемрок Роверс – АПОЕЛ

Нагадаємо, напередодні португальська Віторія вдома впевнено розібралась зі словенським Целє. Істанбул поступився австрійському Рапіду.

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Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.