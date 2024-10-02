Мареска: Не думаю, що у Мудрика брак впевненості, йому потрібно покращитись

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска вважає, що Михайлу Мудрику потрібно покращити деякі аспекти гри, проте він задоволений тим, як українець працює на тренуваннях.

Про це він сказав на пресконференції перед матчем Ліги конференцій проти Гента.

"Михайло грав із перших хвилин проти Вулвергемптона в АПЛ. Ми дали йому кілька матчів. Усі гравці хочуть грати в старті, але іноді це неможливо. Проти Барроу він зіграв дуже добре. Сподіваюся, завтра він теж зможе провести хороший матч.

Не думаю, що у Мудрика брак впевненості. Йому потрібно щось покращити, як і іншим. Але ми задоволені тим, як він працює. Ми можемо сказати те ж саме про Нкунку. Клуб підписав його як важливого гравця, і наразі він не грає в АПЛ. Але у футболі все швидко змінюється. Прямо зараз ситуація така, але це не означає, що вона буде такою ж протягом усього сезону", – сказав Мареска.

У поточному сезоні український вінгер зіграв за "пенсіонерів" 6 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно. Керівництво клубу не проти відпустити його, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

Раніше була інформація, що Михайлом цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі. Також з'являлись чутки про інтерес до українця з боку каталонської Барселони.