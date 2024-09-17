Реал Луніна зіграє зі Штутгартом, Мілан – з Ліверпулем у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17 вересня, стартуватимуть перші матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.
Зокрема, Реал українського воротаря Андрія Луніна прийматиме Штутгарт, а Ліверпуль завітає в гості до італійського Мілана.
19:45. Ювентус – ПСВ
19:45. Янг Бойз – Астон Вілла
22:00. Баварія – Динамо Загреб
22:00. Мілан – Ліверпуль
22:00. Реал Мадрид – Штутгарт
22:00. Спортінг – Лілль
Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.
Завтра, 18 вересня, свій шлях в оновленій Лізі чемпіонів розпочне донецький Шахтар, який завітає в гості до італійської Болоньї.