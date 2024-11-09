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Реал зіграє проти 5-ї команди Ла Ліги, Вільярреал прийме Алавес, Севілья в гостях у Леганеса: розклад матчів чемпіонату Іспанії

Ігор Чернявський — 9 листопада 2024, 10:05
Реал зіграє проти 5-ї команди Ла Ліги, Вільярреал прийме Алавес, Севілья в гостях у Леганеса: розклад матчів чемпіонату Іспанії
Ла Ліга

Сьогодні, 9 листопада, відбудуться три матчі 13 туру іспанської Ла Ліги.

Реал спробує перервати свою невдалу серію. Втім, зробити це буде не так просто, як може здатися на перший погляд в суперниках міцна Осасуна, яка набрала 21 очко у 12 турах (у "вершкових" лише на три більше) та посідає 5 місце в турнірній таблиці.

Очікується, що ворота Реала сьогодні захищатиме Андрій Лунін, адже Тібо Куртуа навіть не потрапив у заявку на матч – його повернення після травми відбудеться вже після міжнародної паузи.

Розклад матчів Ла Ліги на 9 листопада

  • 15:00 Реал – Осасуна
  • 17:15 Вільярреал – Алавес
  • 22:00 Леганес – Севілья

Також сьогодні мав би відбутися матч Еспаньйол – Валенсія, але його було перенесено через трагічні наслідки шторму "Дана", від якого найбільше постраждала саме провінція Валенсія.

Нагадаємо, напередодні 13 тур стартував з виїзної перемоги Лас-Пальмаса над Райо Вальєкано.

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