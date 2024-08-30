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Реал без Луніна вдруге в сезоні втратив очки в Ла Лізі

Станіслав Лисак — 30 серпня, 00:28
Реал без Луніна вдруге в сезоні втратив очки в Ла Лізі
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал на виїзді зіграв унічию з Лас-Пальмасом у межах 3 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Господарі вийшли вперед уже на 5-й хвилині гри, однак Вінісус зумів відновити паритет у середині другого тайму ударом з пенальті.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів гру на лаві для запасних.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
3 тур, 30 серпня

Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Молейро, 1:1 - 69 Вінісус (пен)

Реал вдруге втратив очки в цьому сезоні. Раніше підопічні Карло Анчелотті зіграли внічию з Мальоркою та переграли Вальядолід.

Напередодні Жирона з голом та асистом Віктора Циганкова розгромила Осасуну, український півзахисник пізніше був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Реал Мадрид

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