Ньюкасл прийме Арсенал, Ман Сіті зіграє з Борнмутом, Брайтон спробує помститися Ліверпулю: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 2 листопада, відбудуться 7 матчів 10 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Зокрема, зіграють три команди українських легіонерів. Арсенал Олександра Зінченка проведе виїзний поєдинок проти Ньюкасла, Борнмут Іллі Забарного прийме Манчестер Сіті, а Евертон спробує продовжити свою 5-матчеву безпрограшну серію в матчі з Саутгемптоном.

Зазначимо, що на тижні більшість команд АПЛ взяли участь у 1/8 фіналу Кубку англійської ліги. Цікаво, що Ліверпуль на виїзді переміг Брайтон з рахунком 2:3, а сьогодні команди проведуть своєрідний реванш уже в межах чемпіонату.

Розклад матчів АПЛ на 2 листопада

14:30 Ньюкасл – Арсенал

17:00 Борнмут – Манчестер Сіті

17:00 Іпсвіч – Лестер

– Лестер 17:00 Ліверпуль – Брайтон

17:00 Ноттінгем Форест – Вест Гем

17:00 Саутгемптон – Евертон

19:30 Вулвергемптон – Кристал Пелес

Нагадаємо, в центральному матчі попереднього туру Ліверпуль розписав бойову нічию з Арсеналом. Манчестер Сіті, своєю чергою, скористався втратою очок конкурентів і став одноосібним лідером АПЛ.