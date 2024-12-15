Манчестер Сіті зіграє з Юнайтед, Челсі Мудрика прийме Брентфорд Ярмолюка в 16 турі АПЛ

Сьогодні, 15 грудня, відбудуться чотири матчі 16-го тур Англійської Прем'єр-ліги.

Розпочнеться ігровий день з матчу Брайтона проти Крістал Пелеса. "Чайки" мають змогу обійти Астон Віллу в турнірній таблиці, яка зазнала поразки від Ноттінгема.

Також сьогодні відбудуться поєдинки ще двох лондонських клубів, Тоттенгем завітає в гості до Саутгемптона, а Челсі Михайла Мудрика прийматиме Брентфорд Єгора Ярмолюка. Український вінгер "синіх" пропустив чергове тренування та може не зіграти проти "бджіл".

Центральним поєдинком туру стане манчестерське дербі, підопічні Жузепа Гвардіоли спробують зупинити невдалу серію та перемогти "червоних дияволів" під керівництвом нового тренера Рубена Аморіма.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

16 тур, 15 грудня

16:00 Брайтон – Крістал Пелес

18:30 Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

18:30 Саутгемптон – Тоттенгем

18:30 Челсі – Брентфорд

Напередодні лідер турнірної таблиці Ліверпуль втратив очки у грі з Фулгемом, а Арсенал Олександра Зінченка не зумів перемогти Евертон Віталія Миколенка.

Нагадаємо, що Брайтон висунув ультиматум хорватському колективу через емблему.