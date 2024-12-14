Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мудрик продовжує пропускати тренування Челсі, цього разу – перед грою з Брентфордом

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 13:02
Мудрик продовжує пропускати тренування Челсі, цього разу – перед грою з Брентфордом
Михайло Мудрик
Instagram Михайла Мудрика

Вінгер Челсі Михайло Мудрик знову не брав участі у тренуванні своєї команди.

Про це повідомляє CarefreeYouth.

У суботу, 14 грудня, "сині" проводили тренування перед грою проти Брентфорда у межах 16-го туру АПЛ, яка відбудеться 15 грудня.

Одним з гравців, які не були присутні на тренуванні, виявився Мудрик. Ймовірно, 23-річний футболіст продовжує хворіти.

Окрім українця, тренувальну сесію пропустили Ромео Лавія, Крістофер Нкунку та Жоау Фелікс.

Нагадаємо, що через хворобу Михайло пропустив матчі з Саутгемптоном (5:1) та Тоттенгемом (4:3) в АПЛ, а також поєдинок з Астаною (3:1) у Лізі Європи.

Раніше генеральний директор Баварії Макс Еберль прокоментував інтерес мюнхенського клубу до Михайла Мудрика.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Челсі Михайло Мудрик

Чемпіонат Англії, АПЛ

Гравець академії Вест Гема помер у віці 15 років після боротьби з раком
Арсенал проти Евертона, єврокубкова битва Ноттінгема та Астон Вілли, Ліверпуль прийматиме Фулгем у 16 турі АПЛ
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ та хто фаворит
Клуб АПЛ висунув ультиматум колективу з Хорватії через ідентичну емблему
Вистачає своїх проблем: Аморім прокоментував кризу Манчестер Сіті

Останні новини