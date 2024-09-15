Арсенал Зінченка зіграє проти Тоттенгема, Вулвергемптон прийме Ньюкасл Юнайтед у 4 турі АПЛ

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 2 матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, лондонський Арсенал, за який грає українець Олександр Зінченко, зіграє проти Тоттенгема, а Вулвергемптон вдома прийме Ньюкасл Юнайтед.

Розклад матчів АПЛ на 15 вересня

16:00. Тоттенгем — Арсенал

18:30. Вулвергемптон — Ньюкасл Юнайтед

Зазначимо, що дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Нагадаємо, напередодні Евертон поступився Астон Віллі, український захисник Віталій Миколенко у цьому матчі отримав травму, та був замінений на 24 хвилині. Борнмут Іллі Забарного поступився Челсі Михайла Мудрика. З результатами решти матчів можна ознайомитися тут.

Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон — в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.