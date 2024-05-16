Валенсія Яремчука зіграє з Реалом Сосьєдад, Барселона завітає до Альмерії: розклад матчів Ла Ліги

У четвер, 16 травня, у межах 36 туру чемпіонату Іспанії відбудуться три поєдинки.

Зокрема, Валенсія, за яку виступає українець Роман Яремчук, зіграє з Реалом Сосьєдад, а Барселона завітає в гості до Альмерії.

Розклад матчів 36 туру Ла Ліги на 16 травня

20:30 Лас-Пальмас — Бетіс

22:30 Альмерія — Барселона

23:00 Реал Сосьєдад — Валенсія

Турнірна таблиця

Напередодні Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.