Валенсія Яремчука зіграє з Реалом Сосьєдад, Барселона завітає до Альмерії: розклад матчів Ла Ліги
У четвер, 16 травня, у межах 36 туру чемпіонату Іспанії відбудуться три поєдинки.
Зокрема, Валенсія, за яку виступає українець Роман Яремчук, зіграє з Реалом Сосьєдад, а Барселона завітає в гості до Альмерії.
Розклад матчів 36 туру Ла Ліги на 16 травня
- 20:30 Лас-Пальмас — Бетіс
- 22:30 Альмерія — Барселона
- 23:00 Реал Сосьєдад — Валенсія
Турнірна таблиця
Напередодні Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.