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Валенсія Яремчука зіграє з Реалом Сосьєдад, Барселона завітає до Альмерії: розклад матчів Ла Ліги

Микола Дендак — 16 травня, 07:05
Валенсія Яремчука зіграє з Реалом Сосьєдад, Барселона завітає до Альмерії: розклад матчів Ла Ліги

У четвер, 16 травня, у межах 36 туру чемпіонату Іспанії відбудуться три поєдинки.

Зокрема, Валенсія, за яку виступає українець Роман Яремчук, зіграє з Реалом Сосьєдад, а Барселона завітає в гості до Альмерії.

Розклад матчів 36 туру Ла Ліги на 16 травня

  • 20:30 Лас-Пальмас — Бетіс
  • 22:30 Альмерія — Барселона
  • 23:00 Реал Сосьєдад — Валенсія

Турнірна таблиця

Напередодні Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.

Альмерія Барселона Бетіс Валенсія Лас-Пальмас Реал Сосьєдад Роман Яремчук

Валенсія

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