Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан зіграє проти суперника Динамо у Лізі Європи, Наполі прийме Парму: розклад 3 туру Серії А

Руслан Травкін — 31 серпня, 08:00
Мілан зіграє проти суперника Динамо у Лізі Європи, Наполі прийме Парму: розклад 3 туру Серії А
Головний тренер Мілана Паулу Фонсека
Getty images

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться чотири матчі третього туру Серії А сезону-2024/2025.

Центральний матч пройде у Римі, де Лаціо зіграє з Міланом. Нагадаємо. "орли" будуть суперниками київського Динамо у Лізі Європи. Наполі на власному полі прийме Парму.

Чемпіонат Італії — Серія А
3 тур, 31 серпня

19:30. Болонья — Лечче

19:30. Лечче — Кальярі

21:45. Лаціо — Мілан

21:45 Наполі — Парма

Зазначимо, що "россонері" за 2 перші тури набрали лише 1 очок. Через це на Паулу Фонсеку полилося багато критики, але колишній головний тренер Мілана заступився за португальського фахівця.

Болонья Емполі Кальярі Лаціо Лечче Мілан Наполі Парма Розклад матчів Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан

Легендарний італійський тренер підтримав Фонсеку після невдалого старту португальця біля керма Мілана
Дженоа Малиновського здолала Монцу, Парма сенсаційно перемогла Мілан: результати 2 туру Серії А
Мілан наблизився до підписання таланта Аякса
Дженоа Малиновського зіграє проти Монци, Інтер прийме Лечче у 2 турі Серії А
Болонья посилить склад хавбеком збірної Італії та польським талантом

Останні новини