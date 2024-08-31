Мілан зіграє проти суперника Динамо у Лізі Європи, Наполі прийме Парму: розклад 3 туру Серії А

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться чотири матчі третього туру Серії А сезону-2024/2025.

Центральний матч пройде у Римі, де Лаціо зіграє з Міланом. Нагадаємо. "орли" будуть суперниками київського Динамо у Лізі Європи. Наполі на власному полі прийме Парму.

Чемпіонат Італії — Серія А

3 тур, 31 серпня

19:30. Болонья — Лечче

19:30. Лечче — Кальярі

21:45. Лаціо — Мілан

21:45 Наполі — Парма

Зазначимо, що "россонері" за 2 перші тури набрали лише 1 очок. Через це на Паулу Фонсеку полилося багато критики, але колишній головний тренер Мілана заступився за португальського фахівця.