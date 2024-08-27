Барселона зіграє проти Райо Вальєкано, Севілья відправиться на Мальорку у 3 турі чемпіонаті Іспанії

Сьогодні, 27 серпня, відбудуться два матчі Ла Ліги сезону 2024/25.

Барселона відправиться до Мадриду, щоб провести матч із місцевим Райо Вальєкано. Варто нагадати, що Райо вчора оголосив про підписання Хамеса Родрігеса. Севілья полетить на острів Мальорка, щоб зіграти з однойменною командою.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

3 тур, 27 серпня

20:00. Мальорка — Севілья

22:30. Райо Вальєкано — Барселона

Нагадаємо, що у попередньому турі Барселона вдома зуміла обіграти Атлетік. Райо Вальєкано на виїзді здобув внічию у виїзній грі проти Хетафе. Для Мальорки та Севільї минулий тур завершився поразками. Мальорка покинула Осасуну без очок, а "андалусці" вдома поступилися Вільяреалу.