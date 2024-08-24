Барселона здолала Атлетик, Осасуна обіграла Мальорку в 2 турі Ла Ліги
Сьогодні, 24 серпня, відбулося два матчі в межах 2 туру іспанської Ла Ліги.
Зокрема, Барселона виявилася сильнішою за Атлетик з Більбао, а Осасуна переграла Мальорку.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
2 тур, 24 серпня
2 тур, 24 серпня
Барселона — Атлетик 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 24 Ямал, 1:1 - 42 Сансет (пен), 2:1 - 75 Левандовський
Осасуна — Мальорка 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Гарсія
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі в чемпіонаті Іспанії:
22:30. Еспаньйол — Реал Сосьєдад
22:30. Хетафе — Райо Вальєкано
Напередодні поєдинок між Сельтою та Валенсією завершився впевненою перемогою Сельти, а також Вільярреал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Севільєю.