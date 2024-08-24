Барселона здолала Атлетик, Осасуна обіграла Мальорку в 2 турі Ла Ліги

Сьогодні, 24 серпня, відбулося два матчі в межах 2 туру іспанської Ла Ліги.

Зокрема, Барселона виявилася сильнішою за Атлетик з Більбао, а Осасуна переграла Мальорку.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

2 тур, 24 серпня

Барселона — Атлетик 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Ямал, 1:1 - 42 Сансет (пен), 2:1 - 75 Левандовський

Осасуна — Мальорка 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Гарсія

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі в чемпіонаті Іспанії:

22:30. Еспаньйол — Реал Сосьєдад

22:30. Хетафе — Райо Вальєкано

Напередодні поєдинок між Сельтою та Валенсією завершився впевненою перемогою Сельти, а також Вільярреал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Севільєю.