У першому таймі у нас були проблеми: Ротань – про перемогу над Інгульцем

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що гравці його команди допускали надто багато помилок у тактичному плані в матчі проти Інгульця (1:0).

Про це розповів тренер у коментарі після гри.

"Важкий матч, тяжка перемога. Усі ігри десь у психологічному плані тиснуть, і сьогоднішній матч також був дуже нервовим. По першому таймі у нас які були проблеми – ми їх виправили. У нас були дуже великі відстані між нашими лініями, тому ми програвали підбір. Був розрив між ланками дуже великий. Тому цю деталь ми виправили і, в принципі, у другому таймі у нас вже таких моментів не було. Ми повинні брати більше зі своїх моментів, закривати матч раніше. У психологічному плані це дуже тяжко, коли на хлопців завжди тисне результат", – розповів Ротань.

Олександрія скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке у 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.

Також Олександрія вдруге в історії гарантувала собі медалі чемпіонату України.