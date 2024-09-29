Ротань: Цей Ротань-стайл вигадав хтось із журналістів

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань заявив, що термін "Ротань-стайл" – це вигадка одного з журналістів.

Про це він сказав на пресконференції після перемоги над Кривбасом, відповідаючи на доволі провокативне питання журналіста.

"Я не поведусь на ваші провокації, адже ви задаєте дуже гостре запитання. Хтось із журналістів вигадав цей Ротань-стайл. Є конкретний суперник – Кривбас. В чому сила Кривбасу? Грати один в один, не дати супернику зіграти, контратаки, вільний простір, вривання у зони. Тому це не про Ротань-стайл. Коли гра проходить один в один – дуже тяжко знаходити вільного. Ви розумієте, ми встали сьогодні о 6 ранку, сіли в автобус і приїхали на гру. Будь-якій команді буде важко фізично", – сказав Ротань.

Завдяки мінімальній перемозі над Кривбасом Олександрія повернула собі перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Руслана Ротаня цього сезону втратила очки лише одного разу, коли на виїзді розписала нулі з Оболонню.