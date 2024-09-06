Генсек Російського футбольного союзу збирається натиснути на ФІФА, щоб домогтися участі на ЧС-2026

Генеральний секретар Російського футбольного созу Дмітрій Мітрофанов заявив, що планує провести переговори з представниками ФІФА щодо участі на чемпіонаті світу-2026.

Про це він заявив у інтерв’ю російському пропагандистському медіа.

"На ФІФА зараз натиснути простіше, ніж на УЄФА, з двох причин: наступний чемпіонат світу пройде у США та Мексиці, а також відкриття офісу ФІФА в Маямі, де знаходяться всі юридичні підрозділи організації та куди вони переїдуть із Цюриха", — сказав Мітрофанов.

Нагадаємо, з березня 2022 року всі російські команди відсторонені від участі в турнірах під егідою УЄФА та ФІФА . Втім, час від часу футбольні можновладці піднімають питання повернення країни-терористки на міжнароду арену. Зокрема, Александр Чеферін говорив про повернення юнацьких команд.