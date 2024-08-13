Італійський арбітр Даніеле Орсато увійшов у склад експертно-суддівської комісії Російського футбольного союзу.

Про це повідомив офіційний сайт РФС.

Орсато працював на матчах Серії А з 2006 року, а з 2012-го почав обслуговувати єврокубки. Вершиною його кар’єри став фінал Ліги чемпіонів-2019/20 (Баварія 1:0 ПСЖ), а також робота на двох останніх чемпіонатах Європи і мундіалі в Катарі.

Даніеле поки не підтверджував чи не спростовував інформацію РФС. В Італії також поки не реагували на його призначення в країні-терористці.