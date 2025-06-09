Роналду вийшов на друге місце серед бомбардирів за всю історію Ліги націй

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду голом у фіналі Ліги націй сезону-2024/25 покращив своє становище у гонці бомбардирів турніру за весь час його проведення.

Вчора, 8 червня, у фіналі Ліги націй португальці в основний час зіграли внічию з Іспанією (2:2), після чого команда Роналду перемогла в серії пенальті (5:3).

40-річний форвард відзначився голом у другому таймі, яким зрівняв рахунок. Для нападника Аль-Насра цей гол став восьмим у цьому розіграші турніру.

Всього ж на рахунку Роналду 15 голів за чотири Ліги націй, що дозволяє йому бути другим бомбардиром в історії турніру. Він поділяє цю позицію із сербом Александаром Мітровичем, у якого також 15 результативних ударів.

Найкращим бомбардиром за всю історію Ліги націй залишається форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд – нападник Манчестер Сіті може похвалитися 19 голами.

Найкращі бомбардири в історії Ліги націй

Ерлінг Голанд (Норвегія) – 19 голів; Кріштіану Роналду (Португалія) – 15; Александар Мітрович (Сербія) – 15; Ромелу Лукаку (Бельгія) – 13; Ведат Мурікі (Косово) – 13.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду розповів, у якому клубі він продовжить свою кар'єру.

Раніше стало відомо, за якої причини Роналду може попрощатися з футболом.