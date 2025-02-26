Таке не має повторюватись, – Роналду перепросив перед вболівальниками Аль-Насра

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду перепросив перед вболівальниками за затримку матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Вахди.

Слова португальця наводить ESPN.

"Це була дуже важка гра. Ми три години їхали автобусом до стадіону, а всі дороги були в пробках. Від імені Аль-Насра я хочу перепросити за це перед вболівальниками. Це не має повторюватись. Вибачте нам", – сказав зірковий футболіст.

Окрім того, форвард прокоментував сам перебіг переможного матчу.

"Ми розпочали матч не дуже добре, але у другому таймі покращили свою гру. Команда змогла впоратись із проблемами та забити два голи, тож ми задоволені", – резюмував Роналду.

Після 22 зіграних матчів у Аль-Насра 47 очок в активі та третє місце в турнірній таблиці.

Підопічні Стефано Піолі, який близький до звільнення, поступаються на 4 бали Аль-Хілялю та на 8 залікових пунктів Аль-Іттіхаду, який має матч у запасі.

Раніше повідомлялось, що Роналду зацікавлений у придбанні титулованого клубу Ла Ліги.