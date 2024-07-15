Араухо вилетів до кінця 2024 року через травму

Захисник збірної Уругваю та Барселони Рональд Араухо пропустить декілька місяців через травму.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, гравець буде прооперований, а його повернення очікується до 2025 року (можливо у грудні).

🔵🔴🇺🇾 Ronald Araújo, set to undergo surgery after injury with Uruguay.



He’s back in Barcelona and ready for surgery with plan to return before 2025, could be in December.@tjuanmarti @MatteMoretto 🇺🇾 pic.twitter.com/1p5NuCInh6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

Рональд отримав травму у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. Нагадаємо, що Уругвай зупинився на стадії півфіналу турніру, програвши Колумбії.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 70 млн євро.