Араухо вилетів до кінця 2024 року через травму
Захисник збірної Уругваю та Барселони Рональд Араухо пропустить декілька місяців через травму.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, гравець буде прооперований, а його повернення очікується до 2025 року (можливо у грудні).
Рональд отримав травму у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. Нагадаємо, що Уругвай зупинився на стадії півфіналу турніру, програвши Колумбії.
Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 70 млн євро.