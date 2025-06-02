Повернення після 9-річної перерви скасовано: екслідер Динамо не зіграє за національну збірну

Колишній лідер Динамо Роман Єременко не допоможе збірній Фінляндії у червневих матчах, оскільки зазнав пошкодження.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Фінляндії.

"Тренування та обстеження, що відбулися вихідними, показали, що травма не дозволить півзахиснику Гністана взяти участь у майбутніх кваліфікаційних матчах чемпіонату світу", – сказано в заяві.

Roman Eremenko sivuun Huuhkajista loukkaantumisen takia.



Viikonlopun harjoitukset ja tutkimukset osoittivat, että loukkaantuminen estää IF Gnistanin keskikenttäpelaajan osallistumisen tuleviin MM-karsintaotteluihin.



Joukkuetta ei toistaiseksi täydennetä. Eremenkon poisjäännin… pic.twitter.com/TG9UiOX3GJ — Huuhkajat (@Huuhkajat) June 1, 2025

Зазначимо, що виклик до лав національної команди для Єременка став першим за 9 років.

З 2008 по 2011 рік Єременко грав за Динамо Київ, у складі якого ставав чемпіоном України та двічі тріумфував у матчах за Суперкубок. Загалом за "біло-синіх" зіграв 127 матчів і забив 7 голів.

Український гранд продав його до московського ЦСКА. Осінню 2016 року результати допінг-проби показали, що в його крові є сліди кокаїну. За це він отримав тривалу дискваліфікацію.