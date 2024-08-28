Феєричний виступ Яремчука, нове розчарування Довбиком та вражаюча зарплата Зінченка. Як там наші зіграли

Клубний європейський футбол набирає обертів, а разом з цим отримують свою ігрову практику в найкращих лігах Старого Світу й українські футболісти.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських легіонерів. І розказує своїм читачам найцікавіше.

Анатолій Трубін

У 3 турі португальської Примейри Бенфіка українського голкіпера переграла Ештрелу (1:0). В сторону воріт Трубіна суперник завдав лише 4 удари, проте жодного разу футболісти Ештрели не влучили в отвір. Втім, сам страж воріт в соцмережі підкреслив важливість успіху.

Аналітичні портали в оцінці зусиль Трубіна розділалилился. WhoScored вважає, що він награв на бал 6,2, а от SofaScore дав більше — 6,9. Нагадаємо, що участь українця в цій грі була під питанням, адже раніше він зазнав травми.

Віталій Миколенко

Команда ексфутболіста Динамо зуміла "відволіктися" від невдач у АПЛ. Евертон переграв скромний Донкастер (3:0) у межах Кубку ліги Англії. Віталій Миколенко традиційно з'явився у старті своєї команди та відіграв увесь матч. І ця гра для українця була по-справжньому особливою. Справа в тім, що Миколенко зробив асист на одноклубника Бету на 84-й хвилині. Ця гольова передача не просто перша для Миколенка з початку сезону, а прем’єрна для нього за 2,5 роки його перебування на контракті в клубі АПЛ.

На якісний футбол у виконанні Миколенка вказує й оцінка порталу SofaScore. Захисник отримав високі 7.7. Цікаво, що серед інших дій на полі у Миколенка 84% точних передач.

Михайло Мудрик

Колишній хавбек Шахтаря отримав ігрові хвилини в матчі АПЛ проти Вулвергемптона, а його команда здобула впевнену перемогу (6:2). Мудрик з'явився на полі з першим свистком та відіграв одну половину поєдинку після того, як стало відомо про зміну його агента, про що повідомив у соцмережі й він сам.

Результативними діями українець не відзначився. Тож не дивно, що від аналітичних порталів WhoScored та SofaScore Мудрик отримав не вельми вражаючі оцінки, а мова про 6,1 та 6,2 відповідно.

Ілля Забарний

Бек Борнмута провів увесь матч проти Ньюкасла в АПЛ, а команди переможця не виявили (1:1). Забарний очікувано вийшов на позиції правого центрального захисника і провів увесь матч. Серед іншого, на його рахунку 1 відбір та 4 виграних єдиноборства з загальних 6-ти.

За свої зусилля українець отримав по 6,7 бали — і від WhoScored, і від SofaScore. Таким чином, Забарний провів уже другий повний матч із початку сезону.

Олександр Зінченко

Лондонський Арсенал свій матч 2 туру АПЛ проводив із Астон Віллою. І суперника переміг (2:0). Проте хавбек збірної України своїй команді в цьому матчі не допоміг — Зінченко залишився у запасі, й на поле не виходив.

Getty Images

Проте українець однаково був у центрі уваги місцевих спеціалістів та ЗМІ. Зокрема, легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл у коментарі SkySports висловився про перспективи Зінченка та його конкурентів.

"Думаю, Зінченко й надалі отримуватиме свої ігрові хвилини проти тих 6 чи 10 клубів, які будуть претендувати на останні позиції в таблиці. Він буде корисним, коли ти матимеш немало володіння на своєму полі, й отримуєш можливість просувати м'яча вузькими коридорами. У таких іграх він може показати фантастичний футбол. Проте в тих матчах, коли тобі протистоять топ-клуби, й ти мусиш прагнути, в першу чергу, до збереження недоторканності своїх воріт, і команда потребує того, хто сильний саме в такому аспекті, як захист, тоді треба використовувати Тімбера і Калафіорі".

Тим часом Givemesport оприлюднив список найбільш високооплачуваних флангових беків АПЛ. Як виявилося, Зінченко в такому "хіт-параді" не просто наявний, а входить у топ-11.

Жоао Канселу (Манчестер Сіті) – 250,000 фунтів стерлінгів на тиждень

Ріс Джеймс (Челсі) — 250,000

Бен Чілвелл (Челсі) — 200,000

Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) — 200,000

Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль) — 180,000

Кайл Вокер (Манчестер Сіті) — 175,000

Марк Кукурелья (Челсі) — 175,000

Енді Робертсон (Ліверпуль) — 160,000

Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) — 150,000

Бен Уайт (Арсенал) — 150,000

Олександр Зінченко (Арсенал) — 150,000

Віктор Циганков

Півзахисник Жирони провів перший матч у новому сезоні. Каталонський клуб програв Атлетико (0:3), а хавбек збірної України з'явився з перших хвилин та пішов з поля на 68-й хвилині.

За гру Циганков отримав не вельми високі, але й не низькі бали. WhoScored оцінив його гру в 6,3, тоді як SofaScore "виписала" 6,9.

Іспанські ЗМІ вважають, що Циганков провів не найкращий матч. Ось що про це думають журналісти Mundo Deportivo.

"Кілька разів після зустрічей із м’ячем йому вдавалося здійснювати широкі проходи, та поступово його запал згаснув".

Роман Яремчук

У черговому турі грецької Суперліги Олімпіакос протистояв Каллітеї. І здобув перемогу (2:1). Форвард збірної України з'явився на полі на 68 хвилині, й саме Яремчук став героєм поєдинку, адже приніс Олімпіакосу перемогу, забивши вирішальний м’яч. SofaScore зусилля Яремчука оцінив балом 7,4, а сам нападник нагадав про себе у соцмережі.

Артем Довбик

Домашній матч із Емполі в межах Серії А приніс Ромі поразку від Емполі (1:2). Форвард збірної України провів весь матч, але результативними діями не відзначився.

Від WhoScored Довбик отримав скромні 6,2 бали. SofaScore дала нападнику 6,9.

Журналісти IlRomanista були доволі категоричні. Наразі завоювати прихильність італійських акул пера Довбик аж ніяк не може.

"Він мав перший шанс відзначитися вже на 4-й хвилині. Але в наступні 86 хвилин його на полі майже не було. Все, що він зробив — удар п'ятою. Не хочеться вірити, що це той самий футболіст. Це просто копія Довбика зразка попереднього сезону. Та де ж він справжній? Рома потребує справжнього Артема, того, що зумів стати найкращим бомбардиром Ла Ліги".

Руслан Малиновський

Дженоа провів матч Серії А проти Монци, й суперника переміг (1:0). Півзахисник збірної України до успіху своєї команди теж долучився, адже з'явився на полі на 62-й хвилині.

Автори CalcioMercato гру Малиновського оцінили оцінкою 6, а також написали наступне.