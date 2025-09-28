Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч проти Верони в Серії А

Український нападник Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі команди на матч 5 туру італійської Серії А проти Верони.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Зустріч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

ФК Рома

Нагадаємо, українець перебрався в Рому минулого літа з Жирони за 30 млн євро. За цей час Довбик зіграв 49 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

24 вересня Рома в першому турі Ліги Європи на виїзді обіграла Ніццу з рахунком 2:1. Довбик вперше після приходу Гасперіні вийшов у основі та зіграв 69 хвилин, після чого був замінений. Українець провів слабкий матч і отримав оцінку в 6,1 бала.