Рома може підписати нового конкурента для Довбика взимку

Рома підчас зимового трансферного вікна може підписати нового конкурента для Артема Довбика по позиції центрального нападника.

Про це повідомляє ресурс Siamo la Roma.

За їхньою інформацією, новий головний тренер Роми Іван Юрич незадоволений рівнем гри Елдора Шомуродова, який зараз є дублером Довбика на позиції центрфорварда. В січні Рома планує продати 29-річного гравця збірної Узбекистану та підписати іншого нападника.

Найбільш імовірною кандидатуру на заміну Шомуродову є форвард Евертона Бету. Організувати цей трансфер буде нескладно, оскільки власник Роми Ден Фрідкін у вересні придбав клуб, за який виступає українець Віталій Миколенко.

Бету уже має досвід виступів у Серії А – у 2021 – 2023 роках він захищав кольори Удінезе. Наразі трансферна вартість 26-річного гравця оцінюється в 20 мільйонів євро.