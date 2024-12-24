Наполі націлився на капітана Роми
Лоренцо Пеллегріні
Наполі зацікавлений у підписанні капітана Роми Лоренцо Пеллегріні під час січневого трансферного вікна.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
З приходом на посаду головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі Пеллегріні втратив місце в основному складі Роми. Раніше вже повідомлялося про те, що 28-річний хавбек збірної Італії хоче покинути клуб, проте тоді головним претендентом на гравця тоді називався турецький Галатасарай.
Ще одним конкурентом Наполі в боротьбі за Пеллегріні може стати Фіорентина. Тосканський клуб шукає заміну Едоардо Бове, який більше не зможе грати в Італії через встановлення серцевого стимулятора.
Контракт Пеллегріні з Ромою діє до літа 2026 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 22 мільйони євро.