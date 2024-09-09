Рома Довбика готова до продажу свого вінгера в турецький гранд
Ніколи Залевський
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Італійська Рома розглядає можливість продати свого вінгера Ніколу Залевського в турецький Галатасарай.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, "вовки" готові до продажу поляка, а "леви" наразі намагаються переконати футболіста, щоби він підтримав перехід у стан команди.
22-річний гравець в минулому сезоні зіграв 33 матчі за Рому, у яких відзначився трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.
Зазначимо, що за Рому виступає український нападник Артем Довбик. Наразі гравець травмований, і його участь у матчі проти Дженоа у 4 турі Серії А знаходиться під питанням.
Нагадаємо, раніше Галатасарай підписав зіркового форварда Наполі Віктора Осімгена.