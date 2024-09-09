Рома Довбика готова до продажу свого вінгера в турецький гранд

Італійська Рома розглядає можливість продати свого вінгера Ніколу Залевського в турецький Галатасарай.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, "вовки" готові до продажу поляка, а "леви" наразі намагаються переконати футболіста, щоби він підтримав перехід у стан команди.

22-річний гравець в минулому сезоні зіграв 33 матчі за Рому, у яких відзначився трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

#ASRoma have opened the door to Nicola #Zalewski’s sale. #Galatasaray are in talks with the polish fullback to convince him to leave #Roma to join Gala. Zalewski had turned down an important bid from #PSV in the last days of August. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2024

Зазначимо, що за Рому виступає український нападник Артем Довбик. Наразі гравець травмований, і його участь у матчі проти Дженоа у 4 турі Серії А знаходиться під питанням.

Нагадаємо, раніше Галатасарай підписав зіркового форварда Наполі Віктора Осімгена.