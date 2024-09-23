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Ключовий гравець Манчестер Сіті вибув до кінця сезону

Олександр Булава — 23 вересня, 19:01
Ключовий гравець Манчестер Сіті вибув до кінця сезону
FIFpro

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала та більше не зможе зіграти у сезоні-2024/25.

Про це повідомляє ESPN.

28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.

Нагадаємо, Родрі покинув поле на 20-й хвилині матчу з Арсеналом (2:2) після зіткнення з Томасом Партеєм. Його негайно замінили.

Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Родрі

Родрі

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