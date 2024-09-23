Ключовий гравець Манчестер Сіті вибув до кінця сезону

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала та більше не зможе зіграти у сезоні-2024/25.

Про це повідомляє ESPN.

28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.

Manchester City midfielder Rodri will miss the remainder of the season after tests this morning confirmed he suffered an anterior cruciate ligament tear in his right knee during Sunday's draw with Arsenal, a source told ESPN. pic.twitter.com/02WESIGeHa — ESPN UK (@ESPNUK) September 23, 2024

Нагадаємо, Родрі покинув поле на 20-й хвилині матчу з Арсеналом (2:2) після зіткнення з Томасом Партеєм. Його негайно замінили.

Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.