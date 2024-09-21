Родині лідера Барселони погрожують розправою

Родині 17-річного вінгера каталонської Барселони, Яміна Ямаля загрожують розправою. Бабуся юного каталонського таланту повідомила про погрози на її адресу.

Її слова передає DailySports.

Фатіма розповіла, що після інциденту з ножовим пораненням батька Ямаля, Мінура Асрауї, їй погрожували особисто. Ці обставини змушують її залишити свій дім у Рокафонді, муніципалітеті Матаро, і переїхати до Барселони. Ці інциденти пов’язують із виступами вінгера за збірну Іспанії.

"Після того, що сталося з Муніром, я не можу їсти. Шлунок не працює від шоку, від страху. Я не можу ні їсти, ні робити нічого. Я переїжджаю до Барселони з сином. Нещодавно люди, які напали на Муніра, сказали мені, що у них теж є щось для мене. Але якщо вони хочуть мене вбити, я тут", – сказала Фатіма.

Зазначається, що після феєричного виступу 17-річного футболіста на Євро-2024, ультраправі групи поставили під сумнів його лояльність до країни через те, що він демонстрував прапори рідних країн своєї родини – Гвінеї та Марокко. Сама Фатіма заявила, що її син іспанець, що, можливо, викликало гнів інших марокканців.

Напередодні Ямаль потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на престижну нагороду.